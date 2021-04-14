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    У Білорусі чоловік незворушно рибалив на тлі бурхливої пожежі (відео)

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    Вогонь настільки високо здійнявся над берегом, що дим було видно з центру міста - У Білорусі чоловік незворушно рибалив на тлі бурхливої пожежі (відео)
    Вогонь настільки високо здійнявся над берегом, що дим було видно з центру міста
    Фото kurjer.info

    Чоловіки заворушили лише тоді, коли горіла трава на відстані кількох метрів від них.

    У Білорусі рибалки незворушно сиділи на березі біля річки, поки поруч пожежники гасили полум'я. Вони почали йти, тільки коли пожежа вже була від них на відстані в кілька метрів, повідомляє видання kurjer.info.

    Подія відбулася 13 квітня у Слуцьку, загорілася суха трава біля річки Случ. Вогонь настільки високо здійнявся над берегом, що дим було видно з центру міста. Поки пожежники гасили полум'я, рибалки на березі річки спокійно ловили рибу. Чоловіки заворушили лише тоді, коли горіла трава на відстані кількох метрів від них.

    У результаті полум'я вдалося погасити, а відео з рибалкою, що має залізні нерви, може стати новим хітом в інтернеті. Чоловік навіть якось нудьгує, не дивлячись на те, що до нього підбирається вогонь. А на тлі мило співають птахи.

    Тим часом, через підпал трави на Львівщині згоріли три автобуси.

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    Теги: пожежа Білорусь рибальство чоловік
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