У Білорусі чоловік незворушно рибалив на тлі бурхливої пожежі (відео)

Вогонь настільки високо здійнявся над берегом, що дим було видно з центру міста

Чоловіки заворушили лише тоді, коли горіла трава на відстані кількох метрів від них.

У Білорусі рибалки незворушно сиділи на березі біля річки, поки поруч пожежники гасили полум'я. Вони почали йти, тільки коли пожежа вже була від них на відстані в кілька метрів, повідомляє видання kurjer.info.

Подія відбулася 13 квітня у Слуцьку, загорілася суха трава біля річки Случ. Вогонь настільки високо здійнявся над берегом, що дим було видно з центру міста. Поки пожежники гасили полум'я, рибалки на березі річки спокійно ловили рибу. Чоловіки заворушили лише тоді, коли горіла трава на відстані кількох метрів від них.

У результаті полум'я вдалося погасити, а відео з рибалкою, що має залізні нерви, може стати новим хітом в інтернеті. Чоловік навіть якось нудьгує, не дивлячись на те, що до нього підбирається вогонь. А на тлі мило співають птахи.

Тим часом, через підпал трави на Львівщині згоріли три автобуси.