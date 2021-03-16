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    Стрілянина у Вінниці: місцевий житель поранив з травматичного пістолета перехожого

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    В результаті інциденту чоловік вистрілив у потерпілого - Стрілянина у Вінниці: місцевий житель поранив з травматичного пістолета перехожого
    В результаті інциденту чоловік вистрілив у потерпілого
    фото: з відкритих джерел

    27-річний зловмисник затриманий у процесуальному порядку

    У Вінниці під час раптового конфлікту місцевий житель поранив з травматичного пістолета 31-річного вінничанина. Чоловік розповів, що разом з товаришем на вулиці побачили незнайомця, у якого з-під куртки виднівся пістолет. Вони вирішили поцікавитися, чому він ходить по місту зі зброєю, у зв’язку з чим виник конфлікт, повідомляє Голос Вінниці.

    В результаті інциденту чоловік вистрілив у потерпілого. Травмований вінничанин після надання медичної допомоги не потребував госпіталізації.

    27-річний зловмисник затриманий у процесуальному порядку. Йому оголошено про підозру. Таке правопорушення карається позбавленням волі строком до 7 років.

    Нагадаємо, в Одесі агресивний чоловік влаштував різанину через конфлікт при переході дороги. Інцидент стався на вулиці Катерининській, 65. При переході дороги один з пішоходів зачепив плечем іншого. Почався скандал, 48-річний учасник конфлікту дістав ніж і завдав своєму опоненту чотири ножових поранення.

    Теги: стрільба Вінниця чоловік
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