Стрілянина у Вінниці: місцевий житель поранив з травматичного пістолета перехожого

27-річний зловмисник затриманий у процесуальному порядку

У Вінниці під час раптового конфлікту місцевий житель поранив з травматичного пістолета 31-річного вінничанина. Чоловік розповів, що разом з товаришем на вулиці побачили незнайомця, у якого з-під куртки виднівся пістолет. Вони вирішили поцікавитися, чому він ходить по місту зі зброєю, у зв’язку з чим виник конфлікт, повідомляє Голос Вінниці.

В результаті інциденту чоловік вистрілив у потерпілого. Травмований вінничанин після надання медичної допомоги не потребував госпіталізації.

27-річний зловмисник затриманий у процесуальному порядку. Йому оголошено про підозру. Таке правопорушення карається позбавленням волі строком до 7 років.

Нагадаємо, в Одесі агресивний чоловік влаштував різанину через конфлікт при переході дороги. Інцидент стався на вулиці Катерининській, 65. При переході дороги один з пішоходів зачепив плечем іншого. Почався скандал, 48-річний учасник конфлікту дістав ніж і завдав своєму опоненту чотири ножових поранення.