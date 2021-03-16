Коронавірус на Вінниччині: кількість хворих зросла на 924 за добу

Від коронавірусної хвороби в країні померло 28 697 людей

Станом на ранок 16 березня на Вінниччині зафіксовано 47 313 випадків інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 924 за добу. Також повідомляється про 15 летальних випадків за минулу добу (загальна кількість – 795).

Як повідомляє РНБО, всього в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків інфікування коронавірусом (9 642 – за останню добу). За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, здійснено тестувань за добу – 76 509 (зокрема методом ПЛР – 38 738, методом ІФА – 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 496).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Всього в Україні вже одужали 1 232 209 людей (6 202 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 28 697 людей, з них 264 – за останню добу. Всього в країні хворіє 216 284 осіб. Зафіксовано 1 629 149 підозри на Covid -19 (з них 10 909 – протягом останньої доби).

На Вінниччині всього одужало 30 734 людини (258 – за останню добу). Загалом на Вінниччині хворіє 15 784 особи. Також зафіксовано 50 230 підозр (925 – за останню добу).

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