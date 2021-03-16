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    Напад на дитину в Одесі: зловмисник із ножем відібрав у хлопчика велосипед

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    Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - Напад на дитину в Одесі: зловмисник із ножем відібрав у хлопчика велосипед
    Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання
    фото: od.npu.gov.ua

    Правоохоронцям вдалося затримати 33-річного підозрюваного за кілька кварталів від дитячого майданчику

    Одеські правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який нібито пограбував 8-річного хлопчика та відібрав у нього велосипед. Про таке повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

    За версією слідства, чоловік підійшов до хлопчика на дитячому майданчику та почав спілкування. Згодом підозрюваний дістав ніж та почав погрожувати дитині ножем, аби відібрати велосипед, запевнили в поліції.

    До поліції звернулася мати хлопчика. Правоохоронцям вдалося затримати 33-річного підозрюваного за кілька кварталів від дитячого майданчику.

    Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва п'яний чоловік під час поїздки вдарив таксиста ножем у груди на дорозі. Напад стався на вулиці Привокзальній ввечері в п'ятницю 12 березня. Пораненому 38-річному водієві вдалося зупинити машину і вийти з Dacia Logan, де на передньому пасажирському сидінні сидів потенційний вбивця. «Очевидець, який їхав за ними, помітив, як попереду зупинився автомобіль і з нього вийшов водій. Він попросив викликати поліцію і швидку допомогу, а також повідомив, що пасажир вдарив його ножем в груди і забрав мобільний телефон», – розповіло джерело.

    У цей час відчинилися пасажирські двері, через які нападник просто викинув ніж. «Пізніше з'ясувалося, що на таксиста напав 62-річний киянин, який був у стані алкогольного сп'яніння«, – розповів співрозмовник видання.

    Теги: діти Одеса напад чоловік велосипед
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