У Вінниці зловмисники зняли 55 тисяч грн. з картки людини з інвалідністю

32-річного порушника поліція затримала на території Вінницького району, а його 17-річну подругу – на залізничному вокзалі міста

15 березня у Вінниці на залізничному вокзалі поліція затримала раніше судимого за вбивство зловмисника, який разом із 17-річною подругою пограбували чоловіка з інвалідністю. Вони викрали його банківську картку і зняли звідти 55 тисяч гривень. На викрадені кошти купили собі мобільні телефони, повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Близько другої години ночі до поліції звернувся 45-річний чоловік з заявою про крадіжку своєї банківської картки малознайомим чоловіком та дівчиною у одному з готелів м. Вінниці. За словами заявника, зловмисники зняли з його картки гроші в сумі 55 тисяч гривень.

З словами начальника Відділу поліції №1 Вінницького районного управління Юрія Голуба, вжитими оперативними та розшуковими заходами за кілька годин поліцейські встановили підозрюваних у вчиненні цього злочину. 32-річного зловмисника працівники поліції затримали на території Вінницького району, а його 17-річну подільницю – на залізничному вокзалі у Вінниці. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору поліції, раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення вбивства. У зловмисників працівники поліції вилучили мобільні телефони, які вони придбали за викрадені у потерпілого гроші, та частину з грошей, які вони не встигли витратити.

Слідством розпочато кримінальне провадження ч.2 ст.185 КК України (крадіжка). Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення їм про підозру.

Нагадаємо, у Вінниці затримали банду, яка бюджетні кошти витрачала на фінансування криміналітету.