«Тарифні» протести: у Вінниці люди влаштували мітинг перед сесією міськради

Вінниччани влаштували невелику штовханину перед входом до міської ради

У Вінниці 29 січня відбулася 5 сесія міської ради 8 скликання. На розгляд винесли 52 питання та «різне». Про це повідомляє Вінниця.info.

Як зазначається, присутні депутати підтримали всі питання майже одноголосно, відтак голосування відбувалося майже без затримок. Але не обійшлося без питання тарифів: під стінами міськради зібралися кілька десятків мітингувальників, а окремо проблемну ситуацію наприкінці сесії прокоментував Сергій Моргунов.

На сесію міськради намагалися потрапити кілька десятків мітингувальників, які зібралися під стінами будівлі зранку на черговий «тарифний» протест. Проте їх до приміщення та, тим паче до зали засідань не пропустили.

Фото: Людей не пускали до міськради

На вході до міської ради сталася незначна штовханина, після якої частина мітингарів пішли протестували під стіни обласної ради, а частина – залишились. Відтак і на кінець сесії Сергій Моргунов взяв слово та прокоментував «тарифне питання».

Фото: Мер міста спілкується з мітингувальниками

За словами очільника міста, держава повинна дотримуватись єдиного стандарту у формуванні тарифної політики. Зниження тарифів має бути одночасним для всіх категорій споживачів.

«До того ж міські голови з різних регіонів уже спілкувалися з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо недопущення підвищення тарифів у період пандемії та на час опалювального сезону», – підкреслює Сергій Моргунов.

У ході наради було досягнуто консенсусу щодо не підвищення тарифів. І наразі опрацьовується відповідний Меморандум між Асоціацією міст України та Урядом.

«На минулому тижні ми домовилися, що граничний тариф для ТКЕ має бути не вищий, аніж 6,99 грн. І «Нафтогаз» не буде вимагати більшу сплату по тарифу за газ. Це тільки за газ. Тобто, питання транспортування і різниці в тарифах на електроенергію взагалі не обговорюється. Це, фактично, додаткове навантаження на тариф. Але в Уряді завірили нас, що буде враховано в бюджеті дві складові: перша – це різниця в тарифах, яка буде покриватися коштом державного бюджету, і буде відкорегована частина по субсидіях», – зазначив міський голова.

За словами мера, малозабезпечені категорії населення повинні бути захищенні. Отже – мають бути компенсації, як це відбувалося у 2015-2018 роках.

«Ми послідовно і чітко виступаємо проти підняття ціни на газ до завершення опалювального сезону. І Асоціація міст України чітко висловила свою позицію. Я хочу повідомити всім вінничанам, що однозначно позиція наша спільна така: в жодному разі не потрібно піднімати тарифи на газ та на інші послуги, які пов’язані з теплозабезпеченням та гарячою водою, в період опалювального сезону», – підкреслив Сергій Моргунов.

Нагадаємо, впродовж тижня під стінами міської ради раніше відбулися дві протестні акції, 24 та 25 січня. Мітингарі озвучили свої вимоги та хотіли, аби їхнє звернення розглянули у міськраді.