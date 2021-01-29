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    Вінницька облрада звернулася до Зеленського через високі тарифи на газ

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    Депутати надіслали листа до Офісу президента України - Вінницька облрада звернулася до Зеленського через високі тарифи на газ
    Депутати надіслали листа до Офісу президента України
    Фото: пресслужба Вінницької облради

    Депутати підтримали звернення 67 голосами

    Сьогодні, 29 січня, депутати Вінницької обласної ради під час чергової сесії ухвалили звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для населення і відновлення повномасштабної програми субсидій для родин, які потребують соціальної підтримки. Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної ради.

    Депутати підтримали звернення 67 голосами.

    Фото: пресслужба
    Фото: пресслужба

    Вимоги, викладені у зверненні:

    • невідкладно ухвалити всі необхідні рішення щодо справедливого та системного зниження тарифів на енергоносії;
    • відновити повномасштабну програму субсидій для родин, які потребують соціальної підтримки;
    • притягнути до відповідальності посадових осіб, які допустили необгрунтоване зростання цін на енергоносії для населення.

    Нагадаємо, що у Вінниці люди влаштували мітинг перед сесією міськради.

    Теги: газ тарифи Вінниччина Вінницька облрада населення
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