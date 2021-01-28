У Вінниці зросте тариф за вивезення сміття: коли і на скільки

Востаннє тарифи на вивезення сміття у Вінниці піднімали у 2018 році

Тепер вінничани будуть платити за вивезення сміття на декілька гривень більше

Виконком Вінницької міської ради підготував проєкт рішення, яким передбачено від 1 березня 2021 року зростання тарифів на послуги КУП «ЕкоВін» на вивезення та захоронення побутових відходів. Документ опубліковано на сайті міськради.

Для всіх категорій споживачів, які користуються послугами комунального підприємства «ЕкоВін», встановлять наступні тарифи:

за вивезення твердих побутових відходів – 99,12 грн за 1 куб м (з ПДВ);

за 1 куб м (з ПДВ); за вивезення великогабаритних побутових відходів – 227,52 грн за 1 куб м (з ПДВ);

за 1 куб м (з ПДВ); за захоронення побутових відходів – 22,26 грн за 1 куб м (з ПДВ).

Фото: Тарифи для населення Вінниці

Рішення набуде чинності з 1 березня 2021 року та діятиме по 28 лютого 2022 року.

Зараз тарифи на послуги КУП «ЕкоВін» для бюджетних установ та організацій і споживачів різні. Для бюджетних установ і організацій за перевезення твердих побутових відходів – 85,28 грн за 1 куб м (з ПДВ), для інших споживачів – 97,00 грн за 1 куб м (з ПДВ).

Нагадаємо, що міськвиконком Одеси змінив норми накопичення сміття.