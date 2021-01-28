  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці зросте тариф за вивезення сміття: коли і на скільки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Востаннє тарифи на вивезення сміття у Вінниці піднімали у 2018 році - У Вінниці зросте тариф за вивезення сміття: коли і на скільки
    Востаннє тарифи на вивезення сміття у Вінниці піднімали у 2018 році
    Фото з відкритих джерел

    Тепер вінничани будуть платити за вивезення сміття на декілька гривень більше

    Виконком Вінницької міської ради підготував проєкт рішення, яким передбачено від 1 березня 2021 року зростання тарифів на послуги КУП «ЕкоВін» на вивезення та захоронення побутових відходів. Документ опубліковано на сайті міськради.

    Для всіх категорій споживачів, які користуються послугами комунального підприємства «ЕкоВін», встановлять наступні тарифи:

    • за вивезення твердих побутових відходів – 99,12 грн за 1 куб м (з ПДВ);
    • за вивезення великогабаритних побутових відходів – 227,52 грн за 1 куб м (з ПДВ);
    • за захоронення побутових відходів – 22,26 грн за 1 куб м (з ПДВ).
    Фото: Тарифи для населення Вінниці
    Фото: Тарифи для населення Вінниці

    Рішення набуде чинності з 1 березня 2021 року та діятиме по 28 лютого 2022 року.

    Зараз тарифи на послуги КУП «ЕкоВін» для бюджетних установ та організацій і споживачів різні. Для бюджетних установ і організацій за перевезення твердих побутових відходів – 85,28 грн за 1 куб м (з ПДВ), для інших споживачів – 97,00 грн за 1 куб м (з ПДВ).

    Нагадаємо, що міськвиконком Одеси змінив норми накопичення сміття.

    Теги: тарифи Вінниця сміття ПДВ послуги населення перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies