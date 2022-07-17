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    Теракт у Вінниці: скільки постраждалих досі перебувають у лікарнях

    14 постраждалих внаслідок атаки на Вінницю &ndash; у тяжкому стані, четверо&nbsp;&ndash; у критичному стані - Теракт у Вінниці: скільки постраждалих досі перебувають у лікарнях
    14 постраждалих внаслідок атаки на Вінницю – у тяжкому стані, четверо – у критичному стані
    фото з відкритих джерел

    У більшості потерпілих опіки та осколкові поранення

    У лікарнях Вінниці на сьогодні перебуває 67 потерпілих унаслідок ракетного обстрілу, у тому числі діти. Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов у ефірі телемарафону.

    «Всі зусилля спрямовані на допомогу 67 постраждалим, у тому числі дітям, які перебувають у лікарнях. 14 людей – у тяжкому стані, 4 – у критичному», – зазначив Моргунов.

    За словами мері Вінниці, у потерпілих переважно опіки та осколкові поранення.

    Міський голова запевнив у забезпеченості медикаментами, витратними матеріалами, немає також проблем із донорами. Водночас є пацієнти, які надалі потребуватимуть протезування, і в цьому питанні Вінниця відчуває підтримку.

    «До нас звернулися друзі з посольства України в Ізраїлі щодо подальшої допомоги з протезуванням. У Чехії готові за потреби прийняти поранених. Було багато дзвінків від моїх колег з інших міст, подзвонила половина України», – підкреслив Моргунов.

    Нагадаємо, що 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики. Усього атака рашистів на місто забрала життя 24 осіб.

    Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна Сергій Моргунов окупація #stoprussia
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    Теракт у Вінниці: скільки постраждалих досі перебувають у лікарнях