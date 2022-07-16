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    Новини

    Ракетний удар по Вінниці: усіх зниклих безвісти розшукали

    На третій день після трагедії у Вінниці встановили усіх безвісти зниклих - Ракетний удар по Вінниці: усіх зниклих безвісти розшукали
    На третій день після трагедії у Вінниці встановили усіх безвісти зниклих
    фото: Associated Press

    За даними Вінницької ОВА, у лікарнях продовжують лікування 68 постраждалих

    Станом на 16 липня, на третій день після ракетного удару Росії по центру Вінниці, вдалося встановити усіх осіб, які вважалися безвісти зникли. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

    За даними Вінницької ОВА, у лікарнях продовжують лікування 68 постраждалих. З них у важкому стані – 14 та 4 – у критичному.

    «Дякую фахівцям фахівцям з Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені профосора Коломійченка – вони сьогодні провели виїзний консиліум у Вінниці. Подивилися важких пацієнтів – медики працювали у всіх закладах, куди доправляли поранених. Були отоларинголог, анестезіолог, торокоабдомінальний хірург та нейрохірург», – написав посадовець.

    За словами Борзова, ймовірно, кількох пацієнтів незабаром перевезуть у Львівській опіковий центр.

    Як повідомлялося, кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 24 загиблих.

    Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

    Повідомлялося про 23 загиблих і 83 постраждалих, у яких складні поранення та опіки.

    Серед жертв троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років. Зокрема, під час російської атаки на центр Вінниці загинула Вікторія Рекута і її семирічний син Максим Жарій. Вони приїхали в клініку до Вінниці з села Мала Мочулка. Також загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

    Оприлюднено відео, зняте з висоти пташиного польоту, з масштабами руйнувань у центрі Вінниці.

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    Теги: росія окупанти теракт війна Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Вінниці: усіх зниклих безвісти розшукали