У Вінниці попрощалися з маленькою Лізою, яка загинула внаслідок теракту (фото, відео)

До собору прийшли кілька десятків містян з квітами та іграшками

Дівчинку поховали на міському кладовищі у Сабарові

У Вінниці відбулось прощання з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка миттєво загинула 14 липня внаслідок ракетного удару окупантів по місту. Про це повідомляє «Суспільне Вінниця».

Церемонія прощання пройшла у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. До собору прийшли кілька десятків містян з квітами та іграшками.

«Вони її дуже любили. Я згадую, як бабуся розказувала, як вона зранечку прокидається, щоб маму не будити, то до бабусі підходить, розплющує їй очі і каже: «Не спиш?». А бабуся робила вигляд, що спить, щоб, можливо, і вона ще поспала, але вона рано прокидалася. У них є собака мопс, не пам'ятаю, як звати, то йому теж буде важко, бо Ліза на ньому і спала, і лежала. Всім важко, сім'ї – найважче», – розповіла колега бабусі Гелена Сидоренко.

Поховали дівчинку на міському кладовищі у Сабарові.

Нагадаємо, що 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.



