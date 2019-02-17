У Вінниці рибалка провалився під лід



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ілюстративне фото

На Південному Бузы сталася надзвичайна подія

Учора, 16 лютого, ледь не загинув рибалка. Ця надзвичайна пригода трапилася близько 11 години ранку неподалік веслувального клубу «Спартак». Під час риболовлі чоловік провалився під лід.

На щастя, чоловік залишився живий. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook речник ГУ ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий, вибратися з крижаної пастки чоловікові допомогли інші рибалки, які були поруч та відразу кинулися на допомогу. Зрозуміло, якби той був наодинці, то усе могло б закінчитися дуже прикро.

Рятувальники застерігають, насамперед любителів зимової рибалки, бути надзвичайно обачними, не ризикувати життям й здоров'ям, оскільки внаслідок потепління лід на річках й інших водоймах не надійний. У багатьох місцях течія доволі швидко послаблює кригу, що значно збільшує шанси провалитися під лід. Словом, рибалкам та іншим слід ні на мить не забувати про власну безпеку.

Джерело: naparise.com