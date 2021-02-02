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    У Вінниці будинки для літніх людей під загрозою закриття

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    Якщо ж ситуація не зміниться, подаватимуть позов до суду&nbsp; - У Вінниці будинки для літніх людей під загрозою закриття
    Якщо ж ситуація не зміниться, подаватимуть позов до суду 
    фото: vn.depo.ua

    Усі недоліки фахівці виклали в акті перевірки

    На Вінниччині рятувальники розпочали перевіряти будинки та пансіонати геріатричного профілю.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця.

    Після трагедії у Харкові, де внаслідок пожежі в будинку для літніх людей загинуло 15 осіб, пожежники Вінниччини перевірили відділення постійного перебування одиноких непрацездатних людей територіального центру Липовецького району. До закладу претензій поки не мають. Хоча ще у 2018 році він не пройшов перевірку через низку порушень правил пожежної безпеки. Відтоді там зробили капітальний ремонт і врахували усі зауваження фахівців.

    Натомість, неприємні враження залишились у фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області після візиту до обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та людей похилого віку, що на Хмельницькому шосе у Вінниці. 

    Заклад розрахований на 241 мешканця, нині там перебуває 181 людина, 112 з яких — маломобільні. Вік підопічних — від 20 до 96 років.

    «Захаращеність евакуаційних шляхів у актовій залі та їдальні, «намертво» встановлені грати на одному із вікон, недоукомплектовані пожежні щити та відсутність пожежної сигналізації, тощо», — описують результати перевірки рятувальники.

    Усі недоліки фахівці виклали в акті перевірки, вказали термін для їх повного виправлення. Якщо ж ситуація не зміниться, подаватимуть позов до суду з вимогою про припинення роботи закладу.

    Нагадаємо, у Києві тривають перевірки приватних «пансіонатів» для людей похилого віку. Кримінальні справи вже порушили щодо дев’яти таких закладів.

    Теги: пожежа пенсіонери Вінниця рятувальники
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