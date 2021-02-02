У Вінниці будинки для літніх людей під загрозою закриття

Якщо ж ситуація не зміниться, подаватимуть позов до суду

Усі недоліки фахівці виклали в акті перевірки

На Вінниччині рятувальники розпочали перевіряти будинки та пансіонати геріатричного профілю.

Про це повідомляє Depo.Вінниця.

Після трагедії у Харкові, де внаслідок пожежі в будинку для літніх людей загинуло 15 осіб, пожежники Вінниччини перевірили відділення постійного перебування одиноких непрацездатних людей територіального центру Липовецького району. До закладу претензій поки не мають. Хоча ще у 2018 році він не пройшов перевірку через низку порушень правил пожежної безпеки. Відтоді там зробили капітальний ремонт і врахували усі зауваження фахівців.

Натомість, неприємні враження залишились у фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області після візиту до обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та людей похилого віку, що на Хмельницькому шосе у Вінниці.

Заклад розрахований на 241 мешканця, нині там перебуває 181 людина, 112 з яких — маломобільні. Вік підопічних — від 20 до 96 років.

«Захаращеність евакуаційних шляхів у актовій залі та їдальні, «намертво» встановлені грати на одному із вікон, недоукомплектовані пожежні щити та відсутність пожежної сигналізації, тощо», — описують результати перевірки рятувальники.

Усі недоліки фахівці виклали в акті перевірки, вказали термін для їх повного виправлення. Якщо ж ситуація не зміниться, подаватимуть позов до суду з вимогою про припинення роботи закладу.

Нагадаємо, у Києві тривають перевірки приватних «пансіонатів» для людей похилого віку. Кримінальні справи вже порушили щодо дев’яти таких закладів.