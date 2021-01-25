Трагедія у Харкові: кількість жертв пожежі зросла

У лікарні померла ще одна жертва пожежі в будинку для літніх людей у Харкові

Причиною смерті постояльця згорілого пансіонату «Золотий час» став стрес

Чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих у Харкові, 24 січня помер у лікарні. Однак опіків він не мав.

Лікарі розповіли, що чоловік помер від стресу. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харкова.

Тепер кількість жертв унаслідок пожежі сягнула 16 людей. З них 15 людей загинули на місці подій. Більшості померлих було понад 70 років, найстаршому – 91. Ще 11 людей постраждали.

21 січня у Харкові, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей.

Прокуратура вже назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існує.

23 січня підозрюваного Ігоря Мірончука, якого слідство називає адміністратором згорілого пансіонату «Золотий час» у Харкові, взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Підозрюваний підтвердив, що в будинку не було вогнегасників, а на другому поверсі, де виникла пожежа, перебували люди в найтяжчому стані.

Раніше підозрюваних Ольгу Кравченко та її чоловіка В’ячеслава Кравченка, яких обвинувачення називає відповідно співорганізаторами приватного закладу для літніх людей, і Славіка Акопяна, власника будинку, також заарештували без права внесення застави.