Після харківської трагедії в Києві масові рейди по приватних «пансіонатах»

Стосовно дев’яти приватних «пансіонатів» для людей похилого віку вже відкрили кримінальні провадження

У Києві тривають перевірки приватних «пансіонатів» для людей похилого віку. Кримінальні справи вже порушили щодо дев’яти таких закладів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

«Ми постійно перевіряємо комунальні будинки для людей похилого віку і всі соціальні установи міста. Після трагедії, що сталася у Харкові, дали доручення перевірити, чи працюють у Києві подібні приватні заклади для людей похилого віку. Міжвідомчі робочі групи, до яких увійшли представники поліції, ДСНС та Департаменту соціальної політики КМДА, на сьогодні виявили у столиці 33 приватних так званих пансіонати для літніх людей та реабілітаційні центри. Стосовно дев’яти з них вже відкрили кримінальні провадження. І перевірки у столиці тривають», - сказав Кличко.

Мер зазначив, що сьогодні міська влада фактично не може впливати на діяльність таких приватних установ, оскільки законодавчо це питання не врегульоване.

«Я переконаний, що контроль за якістю послуг людям похилого віку в приватних установах повинен бути у місцевої влади. Від цього залежить безпека людей і їх життя», - підкреслив мер Києва.

«Місто підтримує розвиток приватного сектору, але виключно якщо він працює в правовому полі. Тому органи місцевого самоврядування, ДСНС та правоохоронні органи повинні мати право здійснювати контроль та нагляд за діяльністю приватних закладів для літніх людей, щоб не допустити трагедій у майбутньому. І я закликаю депутатів Верховної Ради, Кабінет міністрів прискорити розробку і впровадження норм та критеріїв надання послуг такими закладами, щоб був законодавчий контроль за їх діяльністю», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей.

Ще один чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих у Харкові, 24 січня помер у лікарні.

Прокуратура вже назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існує.