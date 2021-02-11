В Україні різко скоротилося автовиробництво

За місяць в Україні не виготовили навіть 30 автобусів

Українські автовиробники почали 2021 рік зменшенням обсягів виробництва більш ніж на чверть. При цьому автобусне виробництво впало удвічі.



У січні 2021 року в Україні виготовили 604 одиниці автотранспортних засобів, що на 29% менше, ніж за аналогічний період 2020 року. Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром у середу, 10 лютого.



«Найбільше минулого місяця було вироблено легкових автомобілів – 576 шт. На ЗАЗі випустили 325 легкових авто, а на Єврокарі 251 машину. Незважаючи на те, що в січні поточного року статистику в цьому сегменті формували вже два підприємства – ЗАЗ і Єврокар, – а не одне, як минулого року, випуск легкових автомобілів у річному обчисленні впав майже на 27 відсотків», – сказано в повідомленні.

Водночас випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво із серпня 2016 року) становить чотири одиниці. – це вдвічі менше, ніж рік тому. Як і в січні 2020 року, всі виготовлені на заводі Черкаський автобус.

«На 58% впало автобусне виробництво. За місяць в Україні виготовили 24 автобуси. Найбільшу кількість випустив завод Черкаський автобус – 15 шт. На ЗАЗі повідомили про виробництво 8 автобусів. Січневий результат Часівоярського автобусного заводу – одна штука», – додали в Укравтопромі.

Нагадаємо, невдовзі в Україні подорожчають «євробляхи». Причиною тому стало зростання популярності б/в автомоблів у самій Європі.