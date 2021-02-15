У Вінниці стався вибух газу: є постраждалі

Подачу газу до приміщення зараз перекрили

У помешканні вибиті вікна та двері, зруйновано стіну

Сьогодні, 15 лютого, у Вінниці по вулиці Олександра Довженка, стався вибух у триквартирному одноповерховому будинку.

Наразі відомо про одного постраждалого, повідомляє Вінниця.info.

У помешканні вибиті вікна та двері, зруйновано стіну. На місці події працюють аварійні служби АТ «Вінницягаз». Вибух стався без подальшого горіння.

Фахівці припускають, що вибух міг статися через витік газу, але достеменну причину ще встановлюють.

Як повідомила у коментарі керівник управління зовнішніх комунікацій АТ «Вінницягаз» Лариса Логінова, подачу газу до приміщення зараз перекрили.

Журналісти видання повідомляють, що власник квартири отримав опіки. До нього викликали швидку допомогу.

Нагадаємо, в наслідок вибуху газу у квартирі на горішньому поверсі пʼятиповерхового будинку у місті Камʼянському постраждали двоє осіб, в тому числі одна дитина.