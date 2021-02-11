У Вінниці молодик погрожував підірвати крамницю мармеладу

Щоб затримати зловмисника, поліцейські оголосили спецоперацію «Грім»

У Вінниці сьогодні, 11 лютого, молодик погрожував підірвати магазин солодощів на вулиці Оводова.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

Йдеться про крамницю мармеладу. Її працівники близько 11:00 зателефонували до поліції й розповіли, що біля закладу підозрілий чоловік з сумкою погрожує підірвати вибухівку. Щоб затримати зловмисника, поліцейські оголосили спецоперацію «Грім».

Відвідувачів, працівників магазину та людей, які були неподалік, відвели подалі, а рух пішоходів біля небезпечного місця обмежили.

Зрештою, 31-річного вінничанина затримали й доставили до територіального відділення поліції для з’ясування обставин події. Ні в речах затриманого, ні в приміщенні магазину небезпечних предметів вибухотехніки не знайшли.

Нагадаємо, кількома днями раніше, поліція Вінниці затримала чоловіка, який погрожував підірвати вдома гранату.