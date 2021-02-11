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    У Вінниці молодик погрожував підірвати крамницю мармеладу

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    31-річного вінничанина затримали й доставили до територіального відділення поліції - У Вінниці молодик погрожував підірвати крамницю мармеладу
    31-річного вінничанина затримали й доставили до територіального відділення поліції
    фото: vn.npu.gov.ua

    Щоб затримати зловмисника, поліцейські оголосили спецоперацію «Грім»

    У Вінниці сьогодні, 11 лютого, молодик погрожував підірвати магазин солодощів на вулиці Оводова.

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

    Йдеться про крамницю мармеладу. Її працівники близько 11:00 зателефонували до поліції й розповіли, що біля закладу підозрілий чоловік з сумкою погрожує підірвати вибухівку. Щоб затримати зловмисника, поліцейські оголосили спецоперацію «Грім».

    Відвідувачів, працівників магазину та людей, які були неподалік, відвели подалі, а рух пішоходів біля небезпечного місця обмежили.

    Зрештою, 31-річного вінничанина затримали й доставили до територіального відділення поліції для з’ясування обставин події. Ні в речах затриманого, ні в приміщенні магазину небезпечних предметів вибухотехніки не знайшли.

    Нагадаємо, кількома днями раніше, поліція Вінниці затримала чоловіка, який погрожував підірвати вдома гранату.

    Теги: Національна поліція України вибух Вінниця граната солодощі
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