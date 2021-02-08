Поліція Вінниці затримала чоловіка, який погрожував підірвати вдома гранату

Вибухотехніки обстежили житло зловмисника та прилеглу до нього територію

З помешкання чоловіка слідчі вилучили марихуану

Працівники Відділу поліції №1 Гайсинського районного управління затримали раніше судимого жителя Бершадської територіальної громади, який повідомив про свій намір підірвати вдома гранату РГД-5.

За фактом неправдивого повідомлення поліцією розпочато кримінальне провадження, повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

Близько 10 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 35-річного чоловіка про те, що в нього вдома є граната РГД і він її підірве.

Відразу після надходження повідомлення про події, за місцем проживання зловмисника виїхали вибухотехніки, кінологи, криміналісти та слідчо-оперативна група поліції.

Чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та незаконне поводження зі зброєю, і провів за ґратами близько 12 років, поліцейські затримали за місцем проживання в стані алкогольного сп'яніння.

Вибухотехніки обстежили житло зловмисника та прилеглу до нього територію. Небезпечних предметів вони не виявили. З помешкання чоловіка слідчі вилучили марихуану.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання - до 6 років позбавлення волі. Також розпочато розслідування за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Нагадаємо, раніше бійці спецпідрозділу КОРД затримали нетверезого чоловіка, який погрожував спричинити вибух гранат у вінницькій багатоповерхівці на вулиці Замостянській.