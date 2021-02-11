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    У Вінниці повії отримували від 2000 до 2500 тис. грн за секс-послуги

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    У помешканнях затриманих провели обшуки - У Вінниці повії отримували від 2000 до 2500 тис. грн за секс-послуги
    У помешканнях затриманих провели обшуки
    фото:vn.npu.gov.ua

    Організаторка бізнесу підшукувала клієнтів на відповідних сайтах

    У Вінниці правоохоронці затримали трьох жінок, які надавали платні секс-послуги.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

    Поліція затримала жінок, коли вони поверталися від клієнтів. Організувала такий секс-бізнес найстарша з трьох затриманих – 36-річна жителька Вінниці.

    Разом з нею працювали дві дівчина з Вінницького району та Черкаської області. Одній секс-працівниці 20 років, іншій – 24.

    У помешканнях затриманих провели обшуки, під час яких виявили докази незаконного бізнесу: записи клієнтів, мобільні телефони, гроші, наркотичні засоби і навіть пневматичний пістолет.

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    У Вінниці повії отримували від 2000 до 2500 тис. грн за секс-послуги
    У Вінниці повії отримували від 2000 до 2500 тис. грн за секс-послуги
    У Вінниці повії отримували від 2000 до 2500 тис. грн за секс-послуги
    У Вінниці повії отримували від 2000 до 2500 тис. грн за секс-послуги

    Година інтимних послуг коштувала від 2000 до 2500 гривень. Організаторка бізнесу підшукувала клієнтів на відповідних сайтах, орендувала їм житло і знаходила приміщення для надання сексуальних послуг.

    Двох дівчат притягнуто до адміністративної відповідальності за проституцію, а організаторці планують оголосити  про підозру в сутенерстві. За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, на днях в Одесі правоохоронці накрили бордель.

    Теги: Вінниця поліція бордель секс
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