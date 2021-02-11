У Вінниці повії отримували від 2000 до 2500 тис. грн за секс-послуги
Організаторка бізнесу підшукувала клієнтів на відповідних сайтах
У Вінниці правоохоронці затримали трьох жінок, які надавали платні секс-послуги.
Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.
Поліція затримала жінок, коли вони поверталися від клієнтів. Організувала такий секс-бізнес найстарша з трьох затриманих – 36-річна жителька Вінниці.
Разом з нею працювали дві дівчина з Вінницького району та Черкаської області. Одній секс-працівниці 20 років, іншій – 24.
У помешканнях затриманих провели обшуки, під час яких виявили докази незаконного бізнесу: записи клієнтів, мобільні телефони, гроші, наркотичні засоби і навіть пневматичний пістолет.
Година інтимних послуг коштувала від 2000 до 2500 гривень. Організаторка бізнесу підшукувала клієнтів на відповідних сайтах, орендувала їм житло і знаходила приміщення для надання сексуальних послуг.
Двох дівчат притягнуто до адміністративної відповідальності за проституцію, а організаторці планують оголосити про підозру в сутенерстві. За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.