Влад Сорд розповів, як серед ночі поліція «цілим натовпом» відбирала у нього орден

Нічний візит правоохоронців відбувався без присутності адвоката і велася відеофіксація добровільної видачі

Сьогодні, 30 березня, у вінницькій поліції повідомили, що у Владислава Стафійчука, відомого як Влад Сорд, вилучено орден Богдана Хмельницького, а наявність нагороди кваліфіковано як адмінпорушення. Засновник видавництва «Дім химер», письменник та учасник АТО на сторінці у Facebook розповів, як і коли це відбувалося.

«Вчора вночі приїздила поліція цілим натовпом на добровільну видачу ордену БХ. Дільничих я вже знаю, а от решта не представлялись… Головне, що це якраз шанс зайнятися питанням ордену і з'ясувати його походження, а можливо навіть дізнатися імена причетних до спекуляцій реальними державними нагородами з номерами/клеймом у 2014 році», - зазначив вінничанин, який перебуває під домашнім арештом за рішенням суду через погроми у ОП.

За словами Влада Сорда, судове засідання щодо адмінпорушення відбудеться завтра, 31 березня, об 11:00 у Вінницькому міському суді.

«А я – досі на домашньому арешті. Вочевидь, розрахунок був на те, що на суд я не зможу фізично з'явитися, і відповідно будемо мати швидке заочне рішення не на користь «Змія». Хех. Якщо матимемо дозвіл від слідчого – зможемо і розвалити чергові звинувачення», – вважає письменник.

Також він наголошує, нічний візит правоохоронців відбувався без присутності адвоката і велася відеофіксація добровільної видачі, щодо якої його запевнили, «нібито вона не буде оприлюднена».

«Було би більше приводів для оптимізму, якби дотримали слова і не ширили мережею зображення мого дому», – додає Влад Сорд, який переконаний, що стикнувся із замовними політичними переслідуваннями.

Тим часом, печерський райсуд Києва відправив під домашній арешт лідера ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, підозрюваного в хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням зброї біля Офісу президента 20 березня.