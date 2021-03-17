Вінницькі експерти зафіксували перевищення шкідливих речовин у річці Південний Буг

Були відібрані проби з річки Південний Буг та проведений експрес-аналіз на вміст азоту амонійого та фосфат-іону

Джерела забруднення не знайдено

Протягом кількох місяців вінницькі екологи разом з колегами з Хмельницького перевіряють стан воді у Південному Бузі«перед» Хмільником, адже місцевий водоканал скаржиться на понаднормове забруднення річки речовинами, що вказують на недостатню очистку стоків сусідами. Тому 16 березня відбулася чергова перевірка, повідомляє NaПарижі.

Фахівці підтверджують існування проблеми.

Нині спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції у Вінницькій області був здійснений виїзд пересувною лабораторією в район «Кармелюкового крісла» на межі Вінницької та Хмельницької областей та вище по течії на витоку із Щедрівського водосховища у м. Летичів, Хмельницької області. На місці були відібрані проби з річки Південний Буг та проведений експрес-аналіз на вміст азоту амонійого та фосфат-іону.

За результатами аналізу відібраних проб концентрація азоту амонійного (NH4) в пробі №1 (район «Кармелюкового крісла») – 3,0 мг/дм3 в пробі №2 (вище по течії на витоку із Щедрівського водосховища м. Летичів) – 1.6 мг/дм3 при нормативі 2,0 мг/дм3.

«Подальший відбір проб спеціалістами інспекцій здійснювався територіально, відповідно своїх повноважень. Детальне дослідження відібраних проб води на вміст забруднюючих речовин проводиться в лабораторних умовах, про результати буде повідомлено додатково», – повідомляють у ДЕІ у Вінницькій області. Слід додати, що джерела забруднення не знайдено.

Нагадаємо, експерти перевірили воду на Одещині та Вінниччині: є достатня кількість корисних мінералів.