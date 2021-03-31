Весняний призов: майже 700 юнаків з Вінниччині можуть поповнити лави українського війська

Під час призову ретельно вивчатимуть ділові, морально-психологічні та фізичні якості юнаків

Призиватимуть юнаків віком від 18 до 27 років

У межах весняного призову поповнити лави українського війська мають 695 юнаків з Вінниччини. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на Командування Вінницького обласного ТЦК та СП.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки військового комісара Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександра Збрищака, призиватимуть юнаків віком від 18 до 27 років.

Із них до лав Збройних Сил України планується призвати 245 осіб, до Національної гвардії України – 265, Державної прикордонної служби України – 150, Державної спеціальної служби транспорту – 35.

Під час призову ретельно вивчатимуть ділові, морально-психологічні та фізичні якості призовників. Велике значення має також стан здоров’я, освіта та спеціальна підготовка юнаків. «Цього року маємо новацію у Збройних силах України – призовників направлятимуть не в навчальні центри, як раніше, а відразу у військові частини. І лише після додаткового їх вивчення, уже безпосередньо з військових частин, хлопців направлятимуть у навчальні центри для опанування військовими спеціальностями», – розповів заступник військового комісара – начальник сектору комплектування підполковник Роман Потерлевич.

За його словами, це робиться для того, щоб кожен командир від нижчої до вищої ланки мав можливість провести детальне попереднє вивчення молодого поповнення з урахуванням індивідуальних особливостей та по кожному з них прийняти відповідне рішення щодо їх подальшого проходження військової служби та направлення до відповідного навчального центру для опанування визначеною військово-обліковою спеціальністю.

Тим часом, Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєт №3553 про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Цей закон дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів. «За» проголосували 256 нардепів.

Для резервістів вводять новий вид служби. Цей інструмент дозволить дуже оперативно протягом доби в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже наявний резерв.

У цей резерв військ увійде невелика група громадян, які вже відслужили й мають бойовий досвід.