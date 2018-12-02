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    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні

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    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні

    Близько двох сотен бійців склали присягу

    1 грудня у військовій частині 3008 Національної гвардії України прийняли присягу 194 військовослужбовця, серед яких були й дівчата.

    Старший лейтенант Дмитро Надворний повідомив, що урочистостями всі присутні вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного меморіалу.

     «Країна та наш народ в цей нелегкий час довірили вам почесне та благородне завдання: пильно охороняти мир та спокій ваших рідних. Наполегливо оволодівайте військовою майстерністю, проявляйте старанність у навчанні, підвищуйте бойову готовність, сумлінно засвоюйте матеріал, що викладається вашими командирами», - сказав командир частини підполковник Володимир Джула.

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    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні
    У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні

    Після того як солдати склали військову присягу, відбувся показовий виступ у виконані  молодих воїнів порядку дій особового складу в бойових порядках при пересуванні на полі бою, дефіле у виконанні військового оркестру.

    Щоб підтримати своїх захисників в цей важливий в їхньому житті день, з різних куточків України приїхали рідні, близькі та друзі. Також з місцевим населенням була проведена агітація на військову службу за контрактом.

    Джерело: vinnitsa.info

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