У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні



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Близько двох сотен бійців склали присягу

1 грудня у військовій частині 3008 Національної гвардії України прийняли присягу 194 військовослужбовця, серед яких були й дівчата.

Старший лейтенант Дмитро Надворний повідомив, що урочистостями всі присутні вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного меморіалу.

«Країна та наш народ в цей нелегкий час довірили вам почесне та благородне завдання: пильно охороняти мир та спокій ваших рідних. Наполегливо оволодівайте військовою майстерністю, проявляйте старанність у навчанні, підвищуйте бойову готовність, сумлінно засвоюйте матеріал, що викладається вашими командирами», - сказав командир частини підполковник Володимир Джула.

Після того як солдати склали військову присягу, відбувся показовий виступ у виконані молодих воїнів порядку дій особового складу в бойових порядках при пересуванні на полі бою, дефіле у виконанні військового оркестру.

Щоб підтримати своїх захисників в цей важливий в їхньому житті день, з різних куточків України приїхали рідні, близькі та друзі. Також з місцевим населенням була проведена агітація на військову службу за контрактом.

Джерело: vinnitsa.info