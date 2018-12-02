«Росія буде знищена!»: у Вінниці відбувся марш до «Дня народного гніву» (фоторепортаж)



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Сьогодні, 1 грудня, в центрі Вінниці відбувся марш на честь п’ятої річниці подій, що сталися у Києві на вул. Банковій біля Адміністрації Президента

Саме першого грудня 2013 року, після побиття «Беркутом» студентів, які мітингували на Майдані за підписання Україною асоціації з ЄС, на вулиці столиці вийшли сотні тисяч громадян. Цей день пізніше назвуть «Маршем мільйонів». І саме того дня відбулися перші криваві сутички між протестувальниками та правоохоронцями на вулиці Банковій.

Сьогодні ж у Вінниці активісти, зокрема з ГО «Едельвейс», «Народна воля», «Національний корпус» та представники «Національних дружин» із прапорами та смолоскипами пройшлися центральною вулицею міста, вигукуючи патріотичні гасла: «Слава Україні!», «Слава Героям!», «Україна – понад усе!», «Смерть кремлівським окупантам» тощо.

Спочатку близько 13:00 сьогодні на Європейській площі зібралося кілька десятків молодиків та кілька дівчат. Вони вже принесли із собою прапори та були вдягнені у одяг із символікою своїх організацій.

Лідери провели короткий інструктаж щодо того, як має рухатись колона, та роздали своїм групам фаєри, також попередивши про правила користування ними та закликавши викидати їх потім до смітників (щоправда, потім це робили далеко не всі активісти).

Як зазначив очільник ГО «Едельвейс» (яка разом із «Народною волею» є організаторами акції) Роман, про акцію владу попереджено.

«Минуло вже близько п’яти років після тих подій. Втім зараз спостерігається тенденція, що молодь починає забувати ці події. Все менше молодих людей допомагає військовим, є спад націоналізму так би мовити. Такі марші, які привертають увагу молоді, є дуже сильним поштовхом до націоналізму, в тому числі в нашому місті. Потрібно не забувати усе це, українці їх пережили, але не можна забувати, бо це прикро. В нашій організації є хлопці, які безпосередньо брали в тих подіях участь», – сказав Роман.

Загалом інші учасники також зазначали, що такі марші передусім потрібні для того, щоб «періодично освіжати пам’ять».

Врешті, коли інструктажі завершились та майже всім учасникам було роздано фаєри, сформувалась колона, що в супроводі кількох поліцейських рушила вулицею Соборною до Площі Небесної Сотні.

Десь на половині шляху, минувши міськраду, активісти запалили фаєри та рушили далі. Вже прибувши на Площу Небесної Сотні, активісти виголосили кілька коротких промов із закликом ніколи не забувати українську історію та пам’ятати її героїв, а також про те, що «скоро Росії кінець». Після того активісти розійшлись, пообіцявши, що цей марш не буде останнім.