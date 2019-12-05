Євробачення-2020: організатори назвали ціни та дату продажу перших квитків



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Продаж перших квитків стартуватиме 12 грудня 2019 року

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2020 оголосили дату старту продажу квитків, а також назвали їхні ціни.

Про це повідомляє пресслужба конкурсу.

Згідно з повідомленням, продаж перших квитків стартуватиме 12 грудня 2019 року, а друга та третя хвиля надійде в продаж у кінці січня та середині березня 2020 року.

Як зазначається, традиційно шанувальники зможуть придбати квитки на півфінальні та фінальні виступи. Всього за увесь період проведення конкурсу можна буде відвідати дев'ять шоу – три прямі ефіри, три репетиції (Family show) та три генеральні репетиції (Jury show).

Відомо, що найдешевші квитки будуть на репетицію півфіналу - від 18,5 євро до 58,5 євро. Місця на генеральну репетицію можна придбати за 28,5 - 68,5 євро, а квитки на прямі ефіри півфіналів будуть коштувати від 68,5 до 158,5 євро.

Щодо фіналу, то прогін шоу обійдеться шанувальникам у 48,5-98,5 євро, генеральна репетиція - від 58,5 до 108,5 євро, а для того, щоб потрапити на прямий ефір фіналу потрібно заплатити 88,5-248,5 євро.