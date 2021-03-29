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    Аварія у Вінниці: рух трамваїв призупинено

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    Аварія у Вінниці: рух трамваїв призупинено
    фото: vezha.ua

    Про наявність постраждалих чи пошкодження транспорту ВТК поки не повідомили

    У Вінниці на вулиці Янгеля біля зупинки Некрасова сталась ДТП за участі та вантажівки та трамваю. Рух трамваїв через відповідну ділянку затримується до з`ясування обставин пригоди поліцією. Про це повідомляє видання Vежа.

    За словами директор Вінницької транспортної компанії Михайла Луценка, ДТП сталась коли вантажний автомобіль намагався уникнути зіткнення з автівкою «Форд», виїхавши до трамвайної лінії. Рух всіх маршрутів в бік залізничного вокзалу відновиться після з’ясування обставин пригоди поліцією.

    Про наявність постраждалих чи пошкодження транспорту ВТК поки не повідомили.

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    Аварія у Вінниці: рух трамваїв призупинено
    Аварія у Вінниці: рух трамваїв призупинено
    Аварія у Вінниці: рух трамваїв призупинено

    Станом на 12:14 поліція вже була присутня на місці ДТП. Станом на 12:40 рух трамваїв ще не відновлено.

    Нагадаємо, це вже не перша ДТП за участю трамваїв у Вінниці. Раніше на Хмельницькому шосе один трамвай врізався в інший. Обидва вагони рухалися у напрямку площі Гагаріна. За попередньою інформацією, водій «другого» трамвая через засліплення не побачила попереду вагон. Принаймні така версія є. Внаслідок зіткнення вагон №287 отримав пошкодження лобової частини, скла та причіпного пристрою. Також постраждав і трамвай, що був попереду.

    Теги: ДТП громадський транспорт Вінниця вантажівки водій аварія
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