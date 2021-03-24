У 51-річного вінничанина поліцейські знайшли вдома зброю і наркотичні рослини

Порушникові світить до семи років позбавлення волі

У помешканні 51-річного жителя села Баланівка Бершадської громади під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили пістолет, набої і коноплі. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Оперативники отримали інформацію про те, що житель села незаконно зберігає зброю. Під час обшуку поліцейські вилучили пістолет калібру 9 мм , понад 100 набоїв різного калібру і майже два кілограми сухих конопель.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Порушникові світить до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України на Вінниччині та Київщині затримала лідерів організації наркоторговців. За версією СБУ, зловмисники збували наркотики на території 15 областей, а щомісячний обіг коштів ділків становив кілька мільйонів гривень.

наркотики зловмисники пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли його замовникам через так звані «закладки». Для цього організатори угруповання створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували «продукцію» для продажу поштовими сервісами.