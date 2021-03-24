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    У 51-річного вінничанина поліцейські знайшли вдома зброю і наркотичні рослини

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    Під час обшуку поліцейські вилучили пістолет калібру 9 мм, понад 100 набоїв різного калібру&nbsp; - У 51-річного вінничанина поліцейські знайшли вдома зброю і наркотичні рослини
    Під час обшуку поліцейські вилучили пістолет калібру 9 мм, понад 100 набоїв різного калібру 
    фото: vn.npu.gov.ua

    Порушникові світить до семи років позбавлення волі

    У помешканні 51-річного жителя села Баланівка Бершадської громади під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили пістолет, набої і коноплі. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

    Оперативники отримали інформацію про те, що житель села незаконно зберігає зброю. Під час обшуку поліцейські вилучили пістолет калібру 9 мм, понад 100 набоїв різного калібру і майже два кілограми сухих конопель.

    Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Порушникові світить до семи років позбавлення волі.

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    У 51-річного вінничанина поліцейські знайшли вдома зброю і наркотичні рослини
    У 51-річного вінничанина поліцейські знайшли вдома зброю і наркотичні рослини

    Нагадаємо, Служба безпеки України на Вінниччині та Київщині затримала лідерів організації наркоторговців. За версією СБУ, зловмисники збували наркотики на території 15 областей, а щомісячний обіг коштів ділків становив кілька мільйонів гривень.

    наркотики зловмисники пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли його замовникам через так звані «закладки». Для цього організатори угруповання створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували «продукцію» для продажу поштовими сервісами.

    Теги: зброя наркотики Вінниччина
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