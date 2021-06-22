У Вінниці показали виставку світлин нацгвардійця (фото)

Нацгвардієць показав життя у колі друзів та побратимів

На світлинах відображене життя нацгвардійця з 2014-го року

У Вінниці презентували виставку світлин нацгвардійця Віталія Маркова. Про це інформує Суспільне.

В експозиції 60 фотографій, де військовослужбовець у колі друзів, побратимів та з родиною. На світлинах відображене життя нацгвардійця з 2014-го.

«Це світлини буденної діяльності від початку: як проходив злагодження Віталій Марків, прийняття присяги, прибуття його на фронт, боротьба у Словʼянську. Про те, що він боронив свій край. Це його будні на Сході й особисті світлини», – розповів командир в/ч 3008 Нацгвардії України Володимир Джула.

Експозиція мандрує містами України. До Вінниці вона прибула зі Львова. Згодом виставку повезуть в Івано-Франківськ.

«Фотовиставка обʼєднує всіх військовослужбовців і показує приклад громадянам про стійкість, вірність українській присязі. Так, Віталій Марків, попри те, що у 14-му році перебував в Італії, попри всі можливості не потрапити в Україну, прибув сюди, був мобілізований і виконував завдання на Сході Україні», – каже молодший лейтенант Анна Бучинська.

Нагадаємо, нацгвардійця Віталія Маркова затримали в Італії у червні 2017-го, коли він приїхав провідати родичів. Його звинуватили у вбивстві італійського фоторепортера та його російського перекладача. Ті загинули у травні 2014-го року на Донеччині в результаті мінометного обстрілу. У 2019-му Маркова засудили до 24-х років увʼязнення. У листопаді 2020-го апеляційний суд Мілана його виправдав.

Додамо, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розпорядився наростити угруповання російських військ в окупованому Криму. Військові нібито допомагатимуть постраждалим від повені.

Читайте також: