  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    У Вінниці показали виставку світлин нацгвардійця (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нацгвардієць показав життя у колі друзів та побратимів - У Вінниці показали виставку світлин нацгвардійця (фото)
    Нацгвардієць показав життя у колі друзів та побратимів
    Фото з відкритих джерел

    На світлинах відображене життя нацгвардійця з 2014-го року

    У Вінниці презентували виставку світлин нацгвардійця Віталія Маркова. Про це інформує Суспільне.

    В експозиції 60 фотографій, де військовослужбовець у колі друзів, побратимів та з родиною. На світлинах відображене життя нацгвардійця з 2014-го.

    «Це світлини буденної діяльності від початку: як проходив злагодження Віталій Марків, прийняття присяги, прибуття його на фронт, боротьба у Словʼянську. Про те, що він боронив свій край. Це його будні на Сході й особисті світлини», розповів командир в/ч 3008 Нацгвардії України Володимир Джула.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Вінниці показали виставку світлин нацгвардійця (фото)
    У Вінниці показали виставку світлин нацгвардійця (фото)
    У Вінниці показали виставку світлин нацгвардійця (фото)

    Експозиція мандрує містами України. До Вінниці вона прибула зі Львова. Згодом виставку повезуть в Івано-Франківськ.

    «Фотовиставка обʼєднує всіх військовослужбовців і показує приклад громадянам про стійкість, вірність українській присязі. Так, Віталій Марків, попри те, що у 14-му році перебував в Італії, попри всі можливості не потрапити в Україну, прибув сюди, був мобілізований і виконував завдання на Сході Україні», каже молодший лейтенант Анна Бучинська.

    Нагадаємо, нацгвардійця Віталія Маркова затримали в Італії у червні 2017-го, коли він приїхав провідати родичів. Його звинуватили у вбивстві італійського фоторепортера та його російського перекладача. Ті загинули у травні 2014-го року на Донеччині в результаті мінометного обстрілу. У 2019-му Маркова засудили до 24-х років увʼязнення. У листопаді 2020-го апеляційний суд Мілана його виправдав.

    Додамо, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розпорядився наростити угруповання російських військ в окупованому Криму. Військові нібито допомагатимуть постраждалим від повені.

    Читайте також:
    Теги: Міноборони Міноборони РФ військові Сергій Шойгу Віталій Марків
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Вінниці показали виставку світлин нацгвардійця (фото)