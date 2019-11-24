У Вінниці помер 44-річний атовець
Олег Лівандовський помер раптово
Передчасно перестало битися серце вінничанина, ветерана російсько-української війни Олега Лівандовського. Про це у Facebook написала волонтерка Олена Верлан-Кульшенко.
За її словами, 44-річний атовець помер раптово. Причину вона не вказала.
Олег Лівандовський
«Похорони відбудуться у вівторок, 26 листопада 2019 року. Поховають Захисника в селі Нападівка Калинівського району,де проживають його батьки. Початок панахиди о 12.00», - зазначила вінничанка.
Вічна пам'ять!
Джерело: naparise.com