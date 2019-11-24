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    У Вінниці помер 44-річний атовець

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    У Вінниці помер 44-річний атовець

    Олег Лівандовський помер раптово

    Передчасно перестало битися серце вінничанина, ветерана російсько-української війни Олега Лівандовського. Про це у Facebook написала волонтерка Олена Верлан-Кульшенко.

    За її словами, 44-річний атовець помер раптово. Причину вона не вказала.

    Олег Лівандовський
    Олег Лівандовський

    «Похорони відбудуться у вівторок, 26 листопада 2019 року. Поховають Захисника в селі Нападівка Калинівського району,де проживають його батьки. Початок панахиди о 12.00», - зазначила вінничанка.

    Вічна пам'ять!

    Джерело: naparise.com

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