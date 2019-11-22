Вінничанин пропонує не прикрашати трамваї та тролейбуси святковими гірляндами



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Новорічні свята наближаються ...

Вінничанин Олександр Горунов звернувся до міської ради із пропозицією заборонити прикрашати перед Новим роком трамваї та тролейбуси святковими гірляндами. За словами автора петиції, гірлянди можуть створювати аварійні ситуації.

«Прошу підтримати заборону встановлення світлової ілюмінації – гірлянд на міському електротранспорті – трамвай і тролейбус. Це не є заводською конструкцією транспортного засобу. Воно відволікає водіїв і підвищує аварійність на дорозі в місті, переповненому автомобілями, а також є ризик короткого замикання і загоряння, що може призвести до виникнення пожежі і травм пасажирів у транспорті», – йдеться в петиції.

На даний час петиція зібрала 2 підписи. Щоб її розглянули в міській раді, потрібно 350.

Раніше ми писали, вінничани зібрали підписи петицією, в якій пропонували купувати ялинки в горщиках, а потім висаджувати їх у парку. Петиція зібрала 366 підписів, тому міська рада має опублікувати відповідь протягом двох тижнів.

Також, зареєстрували петицію, в якій просять, щоб під час новорічних свят головна ялинка міста була штучною. Штучна ялинка допоможе зберегти як живі ялинки так і заощадити міські кошти на щорічних їх закупках. Крім того, буде гарним прикладом для містян та гостей міста, - переконаний Іван Соляр.

Джерело: vinnitsa.info