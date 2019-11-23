«Спочатку землю відвоюйте, а потім розділяйте». У Вінниці міністра Милованова перебивали криками «Ганьба!»



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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов Фото порталу Vежа

На форумі була представлена концепція земельної реформи

22 листопада 2019 року у Вінниці відбувся «земельний форум» за участю міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова. Він представив концепцію земельної реформи від чинної влади на чолі з партією «Слуга народу».

В приміщенні Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України зібралося чимало зацікавлених: посадовці, аграрії, фермери, представники територіальних громад, активісти, представники органів місцевого самоврядування, структур та відомств, до компетенції яких відносяться земельні питання. Серед них не всі були задоволені тим, що казав міністр, і як він відповідав на їхні питання, розповідає вінницький портал Vежа.

Напруга почала зростати, коли настав час питань з зали. Ті, хто задавав питання, передусім переймався ймовірністю продажу землі іноземцям, а також конкурентоспроможністю українців перед великими холдингами та корпораціями в плані купівлі землі. Також часто звучала думка про те, що нині земельна реформа – взагалі не на часі, до того ж, в ній є багато спірних питань та таких, що потребують ретельного доопрацювання. На це міністр сказав, що з усіх питань щодо земельної реформи можна звертатися на безкоштовну «гарячу лінію» уряду – 1545.

Також він повідомив, що для аграріїв передбачено здешевлення кредитів на купівлю земель сільськогосподарського призначення до 3-5% – на відповідну програму вже виділено 4 млрд грн. При цьому компенсація має бути за двома варіантами: або за кредитом в розмірі облікової ставки НБУ, або одноразова компенсація тіла кредиту в розмірі облікової ставки НБУ.

Проте багато аграріїв та представників асоціацій фермерів обурювалися, що виплати кредитів за землю будуть дуже обтяжливими, «середньостатистичний покупець» не зможе конкурувати з «великими гравцями», які не мають іти по кредит, а мають «гроші на руках».

На це Милованов зауважив, що справді важливе питання фінансової підтримки. Він навів приклад Грузії, де селяни можуть купити землю, сплативши 50% вартості, в той час, як інші громадяни – всі 100%. На фразу міністра, що подібну схему можна теж прописати в умовах аукціонів в Україні, слухачі відреагували не надто схвально, зазначивши, що такі речі потрібно продумувати наперед, а не після першого читання.

Одним з інших питань, яке жваво обговорювали – це переважне право викупу певної ділянки. Наприклад, що стосується передачі ділянки, Милованов пояснив, що таке право матимуть спадкоємці, які є найближчими родичами – батьки, діти, брати, сестри тощо. При цьому буде неважливо, йдеться про спадщину чи про заповіт. Тобто людина не зможе передати ділянку заповітом не близькому родичу.

Місцева активістка, учасниця війни на Донбасі Світлана Бевз просила міністра дослухатися до думки, що спершу потрібно «відвоювати нашу святу землю у окупанта», а запровадження ринку землі назвала «відданням у рабство наших ще ненароджених дітей»:

«Як учасник бойових дій, повернувшись на демобілізацію, не стала на чергу за землею, і так само багато моїх побратимів – ми не брали по 2 гектари землі. Тому що ми вважаємо своїм обов’язком спочатку звільнити українську землю, а потім уже її розділяти. І це треба робити чесно. Великий кредит довіри сьогодні до влади. Будь-ласка, не ганьбіть цими рішеннями».

У відповідь на це Тимофій Милованов назвав слова про «геноцид, рабство і святу землю» риторикою.

«Про який геноцид іде мова?» – звернувся до жінки Милованов.

«Я голосувала за Зеленського на виборах, і маю власну точку зору, так само як і мої побратими, добровольці», – відповіла йому Бевз.

Тоді Милованов попросив активістку не маніпулювати війною і говорити за себе, бо й у нього самого є друзі, які воювали на Сході.

«Можливо, треба початку відвоювати землю, а потім її ділити? Ви не хочете Крим відвоювати, а потім уже і ту землю?» – спитала у нього Бевз.

Розмова ще тривала, але частина присутніх почала вигукувати «Ганьба» й виходити із зали.

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