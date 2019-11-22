У громадському транспорті Вінниці запрацював електронний квиток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сплатити за проїзд карткою у вінницькому транспорті: вже можна, але обережно

В муніципальному транспорті Вінниці, зокрема в трамваях та тролейбусах, вже почали працювати деякі валідатори: пристрої, завдяки яким можна безконтактно розрахуватися за проїзд, приклавши до нього пластикову картку або смартфон.

Наразі працюють далеко не всі валідатори: деякі з них або вимкнені, або ж працюють некоректно. Так, наприклад, нам не вдалося розрахуватися за проїзд фізичною банківською карткою: приклавши до нього кредитку з NFC-чіпом, валідатор засвітився червоним, написав на табло про помилку і повідомив, що наступну спробу розрахуватися карткою ми можемо здійснити щонайменше за 10 хвилин.

Довелося йти до іншого валідатора і там спробувати розрахуватися вже мобільним телефоном за допомогою додатку з емулятором банківської картки. Цього разу все вийшло.

Деякі валідатори, до речі, постійно перезавантажуються, а деякі – вимкнені взагалі:

Водночас виникло запитання: а як довести контролерам, що пасажир розрахувався за допомогою валідатора? Ми запитали про це на офіційній фейсбук-сторінці Вінницякартсервіс і там нам відповіли, що наразі краще користуватися тими валідаторами, які розташовані біля других дверей трамваю чи тролейбусу – вони мають можливість друкувати квитки – так і можна буде підтвердити оплату. У цій же відповіді нам порекомендували принаймні до 3 грудня оплачувати проїзд «звичним способом».

Більше детально про нюанси роботи валідаторів нам розповіла операторка «Вінницякартсервісу» під час телефонної розмови. Так, з її слів, повноцінно систему мають запустити вже 2 грудня: тоді на роботу вийдуть контролери зі спеціальними портативними терміналами. Вони зможуть сканувати картки пасажирів та з’ясувати, чи була здійснена оплата з тієї чи іншої картки: термінал продемонструє 4 останні цифри картки. Що ж до користування банківськими картками до цього часу, то представниця «Вінницякартсервіс» зазначила, що ж певна проблема з банками. Мовляв, вони не завжди надсилають смс-підтвердження про здійснену оплату за проїзд, позаяк їм «невигідно надсилати смс при оплаті на суму всього 4 гривні».

Проблема з користуванням банківською карткою «наздогнала» автора вже наступного дня: так вже вдень мобільний додаток сповістив про зняття з рахунку 4 гривень за проїзд, ніби оплата була здійснена в цей момент. Минула ще хвилина, і з картки списалося ще 4 гривні. Очевидно, йшлося про ті спроби оплатити проїзд, які були здійснені не емулятором на смартфоні, а фізичною карткою, коли валідатор сповіщав про «помилку».

Джерело: VЕЖА