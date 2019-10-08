У Вінниці попрощалися з льотчиками, які загинули в авіакатастрофі літака Ан-12



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Глибокі співчуття рідним та близьким.

У Вінниці попрощались із колишніми військовими льотчиками, які 4 жовтня трагічно загинули в авіакатастрофі Ан-12 під Львовом.

Про це інформує пресслужба Командування Повітряних Сил України ЗСУ, повідомляє «Главком».

Напередодні поховали борт-техніка Ігоря Заводюка, сьогодні в останню путь проводжали командира екіпажу – Віталія Степаненка.

Обоє у 90-х та 2000-х роках проходили службу у місцевій бригаді транспортної авіації.

Вшанувати пам’ять пілотів прийшли рідні та знайомі, військовослужбовці штабу Командування Повітряних Сил, бригади транспортної авіації.

Вічна пам’ять!

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 жовтня, близько 7:10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. Через 20 хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 07:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.

На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

Внаслідок падіння літака загинули п’ять людей. Трьох потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.

За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.



