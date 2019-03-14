У Вінницькому зоопарку поповнення: малюки народилися у трьох родинах



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У звіринці відразу народилися лама, мавпеня та трійко сурикатів

Родина Вінницькоого зоопарку поповнилася.

Найбільше уваги відвідувачів привертають крихітні сурикати. Троє малюків народились зовсім недавно. Разом із батьками мешкають у закритому вольєрі. Їх обігрівають інфрачервоними лампами. Маленькі хижаки дуже активні, постійно бавляться один з одним.





На весні експозиція також поповнилася новонародженою ламою, а також мавпеням-гамадрилом.





Джерело: ТСН