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    У Вінницькому зоопарку поповнення: малюки народилися у трьох родинах

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    У Вінницькому зоопарку поповнення: малюки народилися у трьох родинах

    У звіринці відразу народилися лама, мавпеня та трійко сурикатів

    Родина Вінницькоого зоопарку поповнилася. 

    Найбільше уваги відвідувачів привертають крихітні сурикати. Троє малюків народились зовсім недавно. Разом із батьками мешкають у закритому вольєрі. Їх обігрівають інфрачервоними лампами. Маленькі хижаки дуже активні, постійно бавляться один з одним.

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    На весні експозиція також поповнилася новонародженою ламою, а також мавпеням-гамадрилом.


    Джерело: ТСН

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