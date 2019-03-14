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    Смертельна ДТП під Києвом: іноземець збив хлопця

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    ДТП сталася на&nbsp;<span lang="UK">36 км автодороги Київ-Одеса&nbsp;</span> - Смертельна ДТП під Києвом: іноземець збив хлопця
    ДТП сталася на 36 км автодороги Київ-Одеса 
    Фото: Нацполіція

    За кермом авто був громадянин Таджикистану, який нелегально перебуває на території України

    У середу, 13 березня, близько 20 години на 36 км автодороги Київ-Одеса 30-річний водій скоїв наїзд на 18-річного пішохода, жителя Василькова, який від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, водій сам викликав поліцію.

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    Правоохоронці з’ясували, що двоє друзів вздовж дороги котили технічно несправний мотоцикл і в момент, коли вони намагалися перейти дорогу по пішохідному переходу, на одного з друзів було скоєно смертельний наїзд. Водій не впорався з керуванням.

    Відомо, що водій є громадянином Таджикистану, який до того ж нелегально перебуває на території України та на даний момент знаходиться під слідством у іншому кримінальному провадженні.

    На момент скоєння ДТП водій був тверезий, за результатами освідчування.

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    Смертельна ДТП під Києвом: іноземець збив хлопця
    Смертельна ДТП під Києвом: іноземець збив хлопця

    Наразі транспортний засіб знаходиться на штрафмайданчику, водія-порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Про затримання повідомлено Посольство Таджикистану.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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