Смертельна ДТП під Києвом: іноземець збив хлопця
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За кермом авто був громадянин Таджикистану, який нелегально перебуває на території України
У середу, 13 березня, близько 20 години на 36 км автодороги Київ-Одеса 30-річний водій скоїв наїзд на 18-річного пішохода, жителя Василькова, який від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.
Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, водій сам викликав поліцію.
Правоохоронці з’ясували, що двоє друзів вздовж дороги котили технічно несправний мотоцикл і в момент, коли вони намагалися перейти дорогу по пішохідному переходу, на одного з друзів було скоєно смертельний наїзд. Водій не впорався з керуванням.
Відомо, що водій є громадянином Таджикистану, який до того ж нелегально перебуває на території України та на даний момент знаходиться під слідством у іншому кримінальному провадженні.
На момент скоєння ДТП водій був тверезий, за результатами освідчування.
Наразі транспортний засіб знаходиться на штрафмайданчику, водія-порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Про затримання повідомлено Посольство Таджикистану.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.