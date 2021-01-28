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    У Вінниці студент випав з вікна 9-го поверху, ведеться слідство

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    Відкрито кримінальне провадження - У Вінниці студент випав з вікна 9-го поверху, ведеться слідство
    Відкрито кримінальне провадження
    Фото з відкритих джерел

    Слідство перевіряє – це або нещасний випадок, або самогубство

    Днями у гуртожитку Вінницького національного технічного університету сталась трагедія. Там 18-річний студент випав з вікна дев’ятого поверху. Травми виявилися несумісні з життям. Хлопець загинув миттєво. Про це пише Віта ТБ.

    Юнак навчався на другому курсі факультету інформаційних технологій. Як зазначила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник, правоохоронці обстежили кімнату у гуртожитку, в якій проживав загиблий.

    «Він проживав сам, навчався. Крім того, працював. Поліцейські опитали сусідів, його друзів. Обстановка у кімнаті була не порушена. Слідів боротьби не було. Зараз вилучено мобільний телефон, перевіряється його переписка. Головні версії, які зараз перевіряє слідство – це або нещасний випадок, або самогубство», – розповіла Анна Олійник.

    Наразі правоохоронці проводять розслідування. Відкрито кримінальне провадження.

    Нагадаємо, що у Києві з 10 поверху будинку випав 19-річний юнак.

    Теги: трагедія Вінниця телефон розслідування самогубство
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