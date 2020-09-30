На Львівщині жінка застрелила двох дочок і вчинила самогубство



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29 вересня близько 22:30 жінка вбила своїх дочок із мисливської рушниці, а потім застрелилася сама з цієї рушниці

Тіло жінки і її дітей з вогнепальними пораненнями було виявлено на території одного з будинків відпочинку

У Старосамбірському районі Львівської області 36-річна жінка вбила двох дочок 5 і 9 років, а потім покінчила життя самогубством. Про це повідомив відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, тіло жінки і її дітей з вогнепальними пораненнями було виявлено на території одного з будинків відпочинку.

Попередньо встановлено, що 29 вересня близько 22:30 жінка вбила своїх дочок із мисливської рушниці, а потім застрелилася сама з цієї рушниці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 (умисне вбивство) з приміткою «самогубство» і за ознаками частини 2 статті 115 (умисне вбивство).