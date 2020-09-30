  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині жінка застрелила двох дочок і вчинила самогубство

    • Розсилка
    29 вересня близько 22:30 жінка вбила своїх дочок із мисливської рушниці, а потім застрелилася сама з цієї рушниці - На Львівщині жінка застрелила двох дочок і вчинила самогубство
    29 вересня близько 22:30 жінка вбила своїх дочок із мисливської рушниці, а потім застрелилася сама з цієї рушниці

    Тіло жінки і її дітей з вогнепальними пораненнями було виявлено на території одного з будинків відпочинку

    У Старосамбірському районі Львівської області 36-річна жінка вбила двох дочок 5 і 9 років, а потім покінчила життя самогубством. Про це повідомив відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

    За даними поліції, тіло жінки і її дітей з вогнепальними пораненнями було виявлено на території одного з будинків відпочинку.

    Попередньо встановлено, що 29 вересня близько 22:30 жінка вбила своїх дочок із мисливської рушниці, а потім застрелилася сама з цієї рушниці.

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 (умисне вбивство) з приміткою «самогубство» і за ознаками частини 2 статті 115 (умисне вбивство).

    Львівщина вбивство самогубство жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies