У смерті двомісячної вінничанки звинувачують п’яного анестезіолога



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Трагедія сталася в обласній лікарні

У Вінницькій обласній дитячій лікарні померла двомісячна Настя. На думку батьків, у смерті дитини винні лікарі, які постійно ставили неправильний діагноз, а в реанімації з дитиною був п’яний анестезіолог.

Те, що дитині недобре, батьки запідозрили, коли двомісячна Настя почала погано їсти та частіше кричати. Тоді вони покликали сімейного лікаря Володимира Рукіна, який запевняє, що мав зауваження лише щодо живота дитини і написав направлення через кишкові коліки. А ось по серцю чи легеням скарг не було.

Батьки викликали «швидку», щоб поїхати до Вінницької обласної дитячої лікарні. Лікар-педіатр, яка оглянула дитину, стверджувала, що Настя здорова і їхати нікуди непотрібно. Через декілька днів дівчинка почала задихатися і лише тоді її повезли до обласної лікарні, одразу в реанімацію. За словами батька дитини, Антона Сороки, їм чотири години не могли відповісти, що саме з дитиною та не пускали до реанімації. Про те, що немовля не вдалось врятувати, повідомив анестезіолог, який, на переконання батьків, був нетверезим.

«Від нього пахло спиртним. Віж жував жуйку, стояв в масці і він хитався», – розповів Антон Сорока.

Завідуючий реанімації обласної лікарні повідомив, що з пояснень анестезіолога він випив вже після смерті дитини. На експертизу анестезіолога повезла поліція, в крові медика виявили більше одного проміле алкоголю.

Прокурор вінницької місцевої прокуратури Олена Олійник зазначила, що такий рівень свідчить про стан сильного алкогольного сп’яніння. Тому нині відкрито два кримінальні провадження за фактами смерті дитини та неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками. Перевірку також проводить департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації.

Наразі попередньо визначено, що у двомісячної Насті була вроджена вада серця. Вже є наказ про звільнення анестезіолога, який саме пішов на лікарняний. Однак, якщо його провину доведуть, йому загрожує ще три роки ув’язнення без права на подальшу лікарську практику.

Джерело: VЕЖА