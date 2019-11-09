У вінницьких багатоповерхівках почали встановлювати системи контролю параметрів послуг



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Цього року вісім вінницьких багатоповерхівок обладнали системами, які дозволяють в автоматичному режимі контролювати та фіксувати параметри послуг, які отримують мешканці

Тепер про підтоплення будинку, проблеми з опаленням чи подачею світла сигнали відразу надходять до управляючих компаній, на Цілодобову варту та до департаменту житлового господарства.

Спеціальні датчики температури, тиску, затоплення та руху встановили у підвалах багатоквартирних будинків по вул. Ващука,14, Жуковського,14, Зулінського,34А, Келецька,124, Київська,162А, Литвиненко-Вольгемут, 44, Учительська,10, пров.1-й Київський,66 та пров. Кар’єрний,3.

У випадку аварійних ситуацій людям, які мають доступ до системи, приходять сповіщення на телефон чи комп’ютер. Вони бачать, який тиск в трубопроводах, яка температура теплоносія чи нагрітої води, чи є електроенергія взагалі, чи не затопило яке приміщення.

Систему підключено до хмарного сервера, який дозволяє зберігати дані протягом трьох місяців та відображати систему контролю у вигляді графіків. Дані оновлюються щохвилини.

«Це наш пілотний проект, який ми запустили з початком опалювального сезону, поки що лише у вісьмох багатоповерхівках. Датчики встановлюють у підвалах будинків. Наприклад, такою системою обладнали будинок по вул. Ващука,14. Там є датчик на підтоплення, і він спрацьовує коли у приміщенні з’являється волога. На моєму моніторі відразу цей датчик загорається червоним кольором. Також про проблему надходять повідомлення до Цілодобової варти, яка має доступ до цієї системи, та до управляючої компанії. Повідомлення надходять і на телефон голови ОСББ або ж диспетчеру управлінської компанії. Це все робиться для того, аби швидко відреагувати та локалізувати ту чи іншу проблему і відправити на місце аварійну бригаду. Систему диспетчеризації облаштували на умовах співфінансування, де 70% - кошти міського бюджету і 30% - кошти мешканців. Ми подивимося, як вона себе зарекомендує, і якщо буде позитивний результат, продовжимо роботи по встановленню», - каже директор департаменту житлового господарства Роман Фурман.