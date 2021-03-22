У Вінницьких лікарнях використано 83% кисневих апаратів

Динаміка госпіталізацій за останні три дні дещо зменшилася з 7,4% до 5,5%

За останні два тижні у Вінницькій області приріст хворих на коронавірус складає 10,3% на 100 тисяч населення. Різкого зростання, як по інших областях, у нас наразі немає. Медики відзначають, що наразі зростає кількість померлих від коронавірусу, повідомляє ВітаТБ.

«Ми спостерігаємо помірне зростання захворюваності як по місту Вінниці, так і по регіону. Хоча протягом останнього тижня, якщо брати ситуацію по регіону в цілому, то 30% зростання захворювання – це за рахунок саме міста Вінниці. Щотижнева динаміка починаючи з початку березня показує у нас незначний спад, за останні сім днів по місту маємо 1941 випадок. Якщо брати кінець лютого і початок березня – це було 2210. Водночас стрімко зростає кількість померлих від ускладнень «ковіду», за останніх сім днів маємо 39 летальних випадків по місту. Це найвищий показник втрат за весь час епідемії. Переважно це люди похилого віку, які мають ожиріння, цукровий діабет, інсульти та інші супутні захворювання», – розповів директор департаменту охорони здоров’я міської ради Олександр Шиш.

Динаміка госпіталізацій за останні три дні дещо зменшилася з 7,4% до 5,5%. Завантаженість ліжкового фонду міських стаціонарів по чистому «ковіду» 53%, з врахуванням підозр на «ковід» – це 84%. «Задіяно, включаючи Сіпапи і кисневі точки 643 ліжка з киснем. Використання кисневих точок по міських закладах складає 83%, по обласних – 71%. Споживання кисню шалене, але перебоїв з постачанням протягом останнього тижня не було. У нас є дві-три години запасу, якраз для того, щоб заправити цистерни», – повідомив Олександр Шиш.

Медики закликають вінничан, які йдуть до пунктів забору ПЛР-тестів, - приходити у запропонований сімейним лікарем час, аби не створювати скупчення людей.

Довідка:

Під контролем сімейних лікарів на сьогодні перебуває 6 412 осіб:

1369 осіб – члени сімей, контактні громадяни, групи ризику інфікування коронавірусом,

4713 осіб зі встановленим Covid-19 (мають легкий або безсимптомний перебіг),

330 осіб з підозрою на Covid-19 під амбулаторним спостереженням.

За останні сім днів у Вінниці лабораторно підтверджено 1941 новий випадок захворювання на Covid-19. Загалом з початку епідемії їх у місті зафіксовано 23292. Станом на 22 березня одужало 14837, продовжує хворіти 8050 пацієнтів. З яких 7541 осіб (або 94%) лікуються амбулаторно, 509 осіб (або 6%) на стаціонарному лікуванні. За рік від початку епідемії померло 405 жителів Вінницької громади. Нагадаємо, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 745 мешканців Одеської області.