Нові небезпечні мутації коронавірусу. Інститут молекулярної біології та генетики зробив тривожну заяву

Українські науковці виявили нові небезпечні мутації «британського» штаму Covid-19

Провівши секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, та двох – із Києва, науковці Інституту молекулярної біології та генетики НАН України виявили в усіх зразках нові мутації «британського» штаму коронавірусу. Про це сьогодні повідомила пресслужба Інституту.

Модифікований «британець» відрізняється від попередника, вперше виявленого у Лондоні в грудні 2020 р., критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу у клітині та реактивність імунної системи людини.

Зразки для дослідження було відібрано на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання.

За даними, оприлюдненими днями керівництвом МОЗ, досі на території України фіксували одиничні випадки попереднього «британського» штаму.

Очевидно, саме комбінація модифікованих штамів «британця» спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важче протікання коронавірусної хвороби у людей.

«Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами «британця», – підкреслює директор ІМБГ академік Михайло Тукало.

Отримані науковцями українського інституту дані вже зареєстровані в міжнародній базі GISAID.

Минулого тижня про результати дослідження ІМБГ було поінформовано Раду національної безпеки та оборони України, а також делегацію ВООЗ, яка відвідала наш інститут.

Представники ВООЗ погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується важчими клінічними проявами. І застерегли про появу інших, ще небезпечніших штамів, які почали фіксувати в сусідніх країнах Європи.

Фахівці ВООЗ підкреслили необхідність регулярного моніторингу змін SARS-CoV-2 для виявлення нових ковід-мутантів, які «заходять» у країну, що дозволить, за умови швидкого протиепідемічного реагування, локалізувати спалахи захворювання та зупинити подальші хвилі пандемії.

Методом повногеномного секвенування науковці ІМБГ можуть визначити загрозливі зміни у вірусі SARS-CoV-2 впродовж тижня – для цього у нас є і сучасне обладнання, і фахівці, а тепер вже й досвід.

Як зазаначають в Інституті, швидкість отримання результатів секвенування – дуже важливий чинник у боротьбі з ковідом, який може допомогти врятувати життя багатьом нашим співвітчизникам. Як відомо, досі зразки, взяті у хворих, ЦГЗ України відправляв для дослідження в європейські лабораторії ВООЗ і отримував результати через місяць-півтора.

Зазначимо, що наразі у сусідній Польщі «британський» штам коронавірусу становить 80% інфікувань.

Очільник МОЗ наприкінці минулого тижня заявив, що «британський» штам коронавірусу є по всій країні.

Раніше також повідомлялося, що лабораторія клініки «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу.

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