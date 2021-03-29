«Давати вудку, а не рибу». В уряді вважають, що безробітним треба виходити на самозабезпечення

Лазебна повідомила, що соціальну допомогу від держави часто отримують працездатні люди, які працюють у «тіньовому» секторі

Протягом 2020 року було працевлаштовано 3,9 млн українців, при цьому з 4,06 млн трудові відносини було припинено. Про це розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.

Коментуючи рівень безробіття від початку карантину, Лазебна сказала: «Вважаю, що соціальну політику треба якраз будувати на проактивній політиці зайнятості. Бо коли людина працює, у неї є заробітна плата, вона застрахована, платить внески, не потребує соціальних допомог. Тому це було хибне рішення 2019 року».

За словами Лазебної, вона постійно аналізує урядові програми малозабезпеченим. «Я бачу там третину сімей, до складу яких входять працездатні непрацюючі люди, які часто працюють у «тіньовому» секторі і при цьому отримують допомогу за рахунок інших платників податків», – наголосила міністерка.

Вона зазначила, що «це порушує принцип адресності і не може не обурювати суспільство».

«Я вважаю, що треба давати вудку, а не рибу, стимулювати працездатних людей працювати і виходити на самозабезпечення… Щодо цифр по безробіттю, то можу вам навести дані по Пенсійному фонду. Ми ж бачимо, скільки людей прийшли на ринок праці та скільки вибули. За 2020 рік у нас прийнято на роботу 3,9 мільйона, а припинено трудові відносини з 4,06 мільйонами. Тобто працевлаштовано на 101,5 тисяч менше ніж звільнено. Це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа», – розповіла Лазебна.

За її словами, «треба розробляти нові стимулюючі програми зайнятості».

11 березня Кабінет міністрів удосконалив механізми надання послуг населенню Державною службою зайнятості під час карантину. Уряд також виділяє додаткові 3,5 млрд грн на виплати по безробіттю зі спецфонду держбюджету на 2021 рік.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно якому допомога з часткового безробіття може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації.