У Вінниці знайшлася винна у нарузі над могилою захисника «Азовсталі»

Жінка стверджує, що була нетверезою, коли крала речі з могили військового

Вінницькі правоохоронці розшукали жінку, яка викрала речі з могили полеглого військового Назарія Гринцевича – наймолодшого захисника заводу «Азовсталь». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Вінницькі поліцейські розшукали жінку, причетну до наруги над могилою наймолодшого оборонця Азовсталі з позивним «Грінка» Назарія Гринцевича



До кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка. Вдома у фігурантки знайшли й вкрадені з могили речі. pic.twitter.com/WgAlcia5xV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 1, 2025

Правоохоронці встановили, що до кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка. Вдома у неї було знайдено й крадені речі – свічки та дерев’яну булаву.

Сама жінка заявила, що наругу над могилою вчинила на підпитку. Пояснити свій вчинок вона не змогла.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Наразі з жінкою проводяться слідчі дії. Остаточні процесуальні рішення буде ухвалено за висновками результатів призначених експертиз.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на кладовищі «Сабарів-1» у Вінниці вдруге була пограбована могила військового Назарія Гринцевича. Мати загиблого бійця Маріанна Гринцевич заявила, що з могили її сина було викрадено дерев’яну булаву, привезену з Закарпаття, та три коштовні свічки.

«Главком» повідомляв, що могила Гринцевича вже була пограбована у червні 2024 року: тоді з могили зникла іграшкова собака, яку полеглий боєць отримав у подарунок у дитинстві.