Був одним з наймолодших оборонців «Азовсталі»: на фронті загинув 21-річний Назарій Гринцевич

У 2022 році Гринцевич повернувся з полону, після чого продовжив службу у лавах «Азову»

На війні загинув один з наймолодших захисників «Азовсталі» – Назарій Гринцевич з позивним «Грінка». Захиснику всього два місяці тому – 10 березня, виповнився 21 рік. Трагічну новину повідомив підрозділ «Контакт 12».

«В бою за Україну загинув наш друг, засновник К12, учасник оборони Маріуполя, азовець Назарій «Грєнка» Гринцевич. Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. «Грєнка» – безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років, згодом – азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, отримав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій. Своєю безграничною енергією і натхненням він вів за собою десятки та надихав тисячі людей. І його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням. Найкращий друг. Лідер. Легенда», – йдеться у повідомленні.

фото з відкритих джерел

Назарій три місяці разом з побратимами утримував «Азовсталь», поки не надійшов наказ про збереження життя. У вересні 2022 року він повернувся з полону, після чого продовжив свою службу у лавах «Азову».

Пізніше у рамках бригади заснували підрозділ «Контакт 12», у якому Назарій став командиром взводу оптичних спостерігачів.