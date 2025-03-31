У Вінниці знову зазнала наруги могила захисника «Азовсталі»
Невідомі вкрали свічки та дерев’яну булаву
На кладовищі «Сабарів-1» у Вінниці невідомі вдруге пограбували могилу військового Назарія «Грінки» Гринцевича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.
За інформацією правоохоронців, напередодні, 30 березня, до них звернулася мати загиблого бійця. Вона заявила, що з могили її сина було викрадено дерев’яну булаву та три коштовні свічки.
Зокрема, Маріанна Гринцевич зауважувала, що булава була привезена із Закарпаття та прикручена до могили, «бо все крадуть».
За фактом наруги над могилою (ч. 2 ст. 297 ККУ) розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, у травні 2024 року на фронті загинув один з наймолодших захисників «Азовсталі» – Назарій Гринцевич (позивний – «Грінка»). Йому був лише 21 рік. У 2022-му Назарій Гринцевич повернувся з російського полону і продовжив службу у лавах «Азову».
«Главком» повідомляв, що могила Гринцевича вже була пограбована: зокрема, у червні 2024-го з могили зникла іграшкова собака, яку полеглий боєць отримав у подарунок у дитинстві.
Проте згодом матір Назарія Гринцевича повідомила, що вкрадену іграшку було повернуто на місце поховання.
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