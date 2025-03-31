У Вінниці знову зазнала наруги могила захисника «Азовсталі»

Невідомі вкрали свічки та дерев’яну булаву

На кладовищі «Сабарів-1» у Вінниці невідомі вдруге пограбували могилу військового Назарія «Грінки» Гринцевича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

За інформацією правоохоронців, напередодні, 30 березня, до них звернулася мати загиблого бійця. Вона заявила, що з могили її сина було викрадено дерев’яну булаву та три коштовні свічки.

Зокрема, Маріанна Гринцевич зауважувала, що булава була привезена із Закарпаття та прикручена до могили, «бо все крадуть».

фото: Скриншот / Instagram

За фактом наруги над могилою (ч. 2 ст. 297 ККУ) розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, у травні 2024 року на фронті загинув один з наймолодших захисників «Азовсталі» – Назарій Гринцевич (позивний – «Грінка»). Йому був лише 21 рік. У 2022-му Назарій Гринцевич повернувся з російського полону і продовжив службу у лавах «Азову».

«Главком» повідомляв, що могила Гринцевича вже була пограбована: зокрема, у червні 2024-го з могили зникла іграшкова собака, яку полеглий боєць отримав у подарунок у дитинстві.

Проте згодом матір Назарія Гринцевича повідомила, що вкрадену іграшку було повернуто на місце поховання.