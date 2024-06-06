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Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі
У 2022 році Гринцевич повернувся з полону, після чого продовжив службу у лавах «Азову». Загинув 7 травня 2024 року
фото з відкритих джерел

З могили зникла іграшкова собака, яку полеглий воїн отримав у подарунок у дитинстві

У Вінниці невідомі обікрали могилу загиблого воїна бригади «Азов» Назарія Гринцевича. Про це розповіла мама загиблого військового.

Жінка розповіла, що з могили зник іграшковий песик. За її словами, вона подарувала сину цю іграшку, коли тому було 1,6 року. Тоді, з першої на своїй роботі зарплати в розмірі 700 грн – 500 вона витратила на подарунок для дитини.

«Всі були в шоці, я робила зранку до світанку,щоб прокормити дитину! Вкрали з могили! Беріть їжу, пийте, що хочте робіть, нашо собаку Ви вкрали? Поверніть!», – написала мама Назарія Гринцевича.

Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі фото 1
фото: instagram / annatollilvna_1984

Також жінка емоційно звернулася до представників влади, аби на Алеї Слави врешті-решт з'явилися камери відеоспостереження.

Нагадаємо, 21-річний Назарій Гринцевич із позивним «Грєнка» загинув на війні 6 травня. Навесні 2022 року він три місяці захищав Маріуполь у складі тоді ще полку, а нині бригади «Азов», ставши наймолодшим оборонцем «Азовсталі».

У травні того ж року Гринцевич потрапив до російського полону. Понад чотири місяці він пробув у колонії на тимчасово окупованій території Донеччини. У вересні 2022 року він був одним із 215 українських військових, яких визволили з полону в рамках великого обміну. Був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Також у середу, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух. Про це повідомив Медичний добровольчий батальйон у Facebook. Ірина Цибух від 2015 року їздила на Донбас як військова парамедикиня.

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Теги: жінка подарунок

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