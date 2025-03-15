Обікрав військового на станції столичної підземки: поліція затримала рецидивіста

Зловмисник непомітно витягнув з кишені пасажира речі та вийшов з вагону

У Києві правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, який обікрав військового на станції метрополітену. Зловмисник скористався моментом та поцупив у воїна вартісну річ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУ Нацполіції в Києві.

«Днями, до управління поліції в метрополітені звернувся діючий військовослужбовець. Заявник розповів, що перебуваючи на платформі станції метро "Святошин" виявив відсутність дороговартісних окулярів для корекції зору», – розповіли в пресслужбі.

Поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 40-річний, неодноразово судимий мешканець Київщини. Зловмисник непомітно витягнув з кармана пасажира чохол з окулярами, вартість яких становить понад 12 тисяч гривень, та вийшов з вагону. Його знайшли та затримали, а викрадену річ повернули власнику.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Йому грозить до восьми років позбавлення волі. На час слідства зловмисник перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, Рух поїздів між станціями «Лісова» та «Дніпро» відновили після короткої призупинки через пошкодження колій під час демонтажу Дарницького шляхопроводу.«Станції наземної ділянки червоної лінії метрополітену відновили свою роботу. Поїзди курсують між станціями «Академмістечко» – «Лісова». Метрополітен працює у звичайному режимі», - зазначили у КМДА.