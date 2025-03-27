Планшет, що пролежав п'ять років під водою, допоміг розкрити низку злочинів

Дані із сім-картки планшета допомогли пов'язати пристрій зі смартфонами зловмисників, причетних до пограбування квартири та музею у Швейцарії та стрілянини

Британські поліцейські спромоглися розкрити серію злочинів, отримавши докази за допомогою планшета Apple. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Поліція Великої Британії затримала підозрюваних у пограбуванні музею в Швейцарії, замаху на вбивство та інших злочинів Луїса Ахерна, Стюарта Ахерна і Деніела Келлі. У березні 2025 року в правоохоронних органах розповіли, що виявити та розкрити підозрюваних їм допоміг планшет iPad mini, який п'ять років пролежав на дні річки.

Зважаючи на все, злочинці позбулися планшета, щоб приховати сліди – вони викинули девайс у річку Темзу, де його через роки знайшли поліцейські. Дані із витягнутої сім-картки допомогли пов'язати пристрій зі смартфонами зловмисників, причетних до пограбування квартири та музею у Швейцарії та стрілянини.

У поліції розповіли, що планшет виявився головним доказом, оскільки по ньому відстежили покупку телефонів, якими користувалися зловмисники. Далі поліцейським вдалося поєднати кілька епізодів злочинів в одну справу, хоча раніше між ними не простежувався зв'язок. Оголошення вироку відбудеться у квітні.

Детектив, який керував слідством, Метью Вебб зізнався, що досі не може точно сказати, чи підставив хтось злочинців, чи вони були настільки самовпевнені, що не переконалися в знищенні планшета.

Нагадаємо, Велика Британія дала «зелене світло» будівництву нового і найбільшого автодорожнього тунелю через Темзу на південному сході Англії – вартість робіт становитиме близько 10 млрд фунтів стерлінгів ($13 млрд).