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У Вінницькому національному медичному університеті проведено спецоперацію ДБР: сайт вишу коментує ситуацію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Вінницькому національному медичному університеті проведено спецоперацію ДБР: сайт вишу коментує ситуацію
Зловмисникам, яких затримало ДБР, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: glavcom.ua

Правоохоронцям вдалося затримати одного зі зловмисників під час отримання хабаря

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ викрили шахраїв, які, прикриваючись гучними посадами, за сприяння окремих зацікавлених співробітників, намагалися заробити на виборах ректора в Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова. Позицію щодо ситуації висловили на офіційній сторінці ВНМУ.

«Гучне викриття та проведення спеціальної операції стало можливим завдяки співпраці службовців СБУ та ДБР із професоркою Вікторією Петрушенко», – йдеться на сайті університету.

За даними ДБР, професорка Вікторія Петрушенко одразу поінформувала правоохоронців щодо наявності незаконного тиску.

«Я хочу виразити вдячність співробітникам СБУ та ДБР, що успішно провели спецоперацію зі знешкодження організованого угруповання. Для мене в житті це був незабутній досвід співпраці з нашими чудовими силовиками. Та, безумовно, велика честь!» – написала в себе в телеграм-каналі голова Вченої ради ВНМУ Вікторія Петрушенко.

Як зазначила професорка, спираючись на джерела ЗМІ у правоохоронних органах, встановлено, що до організації протиправної діяльності причетні працівники університету із числа опонентів кандидата, які надавали зловмисникам інформацію щодо конфліктних ситуацій та проблемних питань, а також сприяли іншими діями під час вимагання неправомірної вигоди.

У Вінницькому національному медичному університеті проведено спецоперацію ДБР: сайт вишу коментує ситуацію фото 1
фото: ДБР

За попередніми даними, вказану ситуацію зловмисники планували використати не лише задля власної наживи, а й для поширення інформації компрометуючого характеру відносно кандидата з метою його дискредитації в університетському колективі. Наразі правоохоронці почали вивчати всіх зацікавлених осіб.

Деталі справи: в обмін на 50 тисяч доларів США шахраї обіцяли кандидату «допомогти» з призначенням на керівну посаду у цьому університеті. В розмові з потерпілою особою фігуранти представились посадовцями «антикорупційних органів» та носіями «офіцерських звань». Зловмисники намагалися запевнити, нібито мають змогу залучити для «вирішення питання» свої зв’язки у вищих органах влади.

За даними слідства, під час реалізації оборудки один із шахраїв представлявся «керівником» так званого «відокремленого підрозділу Антикорупційного комітету у Вінницькій області». Інший фігурант називав себе «очільником» вигаданого «Антикорупційного комітету при Верховній Раді України».

У Вінницькому національному медичному університеті проведено спецоперацію ДБР: сайт вишу коментує ситуацію фото 2
фото: ДБР

Правоохоронцям вдалося затримати одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини обумовленої суми у розмірі 20 тисяч доларів США. Потім було затримано його спільника.

При цьому жодного відношення до антикорупційних органів чи українського парламенту вони не мали та не мають.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб);
  • ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: СБУ шахрайство розслідування Державне бюро розслідувань університет

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